QUESTIONE DI MODULI – Lazio-Napoli: previsione tattica e probabili formazioni

Domenica 27 febbraio alle ore 20:45 il Napoli sfiderà la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo la sconfitta in Europa League il Napoli torna a pensare al campionato di Serie A: la prossima domenica la squadra sfiderà la Lazio in trasferta. Non è un periodo molto positivo per la squadra di Spalletta, reduce non solo dall’eliminazione in Europa League, ma anche dal pareggio contro il Cagliari, risultato che ha impedito la compagine azzurra di raggiungere la vetta della classifica.

L’avversario che li attenderà sarà per l’appunto la Lazio allenato da Maurizio Sarri. Anche il club biancoceleste è reduce da una sfida in Europa League contro il Porto. Inoltre anch’essi sono stati eliminati dalla competizione. Attualmente la squadra della Capitale occupa il sesto posto della classifica con 43 punti. Una vittoria è dunque considerata fondamentale per agganciare l’Atalanta ed avvicinarsi alla Juventus.

Il Napoli di Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti dovrà ancora fare a meno di pedine importanti a causa di infortuni. In particolare quattro azzurri certamente non saranno presenti per la suddetta sfida. Si tratta di Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Kevin Malcuit ed Hirving Lozano. Come se non bastasse anche la presenza di Victor Osimhen non è scontata: durante il match contro il Barcellona l’attaccante è uscito dal campo con una fasciatura.

Di seguito la probabile formazione di Luciano Spalletti: NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens.

La Lazio di Sarri

Per quanto riguarda la situazione in casa Lazio ci sarà un solo giocatore assente con sicurezza. Si tratta di Manuel Lazzari, che durante la sfida di campionato con il Bologna ha rimediato un infortunio muscolare. Maurizio Sarri però può riabbracciare Mattia Zaccagni, tornato a disposizione dopo la squalifica.

Ecco la probabile formazione della squadra di casa: LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

Tattica Lazio-Napoli

Per la sfida che andrà in scena a Roma, la compagine biancoceleste non deve essere per nulla sottovalutata. In particolare Mattia Zaccagni sta dimostrando sempre di più le sue qualità con il club biancoceleste, arrivando a segnare 11 gol nel corso della stagione. D’altra parte la difesa del Napoli è sempre considerata solida, soprattutto con la presenza di Kalidou Koulibaly, considerato ormai il leader del reparto difensivo. In attacco si spera ovviamente ci sia Victor Osimhen. Se il Capitano Lorenzo Insigne non è ancora riuscito a trovare il gol su azione, così non è per l’attaccante nigeriano, che con le sue reti sta diventando sempre più decisivo per le sorti della compagine.

