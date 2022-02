NUMERI PRIMI – Lazio-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Lazio-Napoli – precedenti, curiosità e statistiche sul 27′ turno di Serie A

Statistiche Lazio-Napoli – La gara, valevole per il 27′ turno di Serie A si giocherà domenica 27 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma, ore 20.50. Entrambe le squadre, fresche di eliminazione dall’Europa League rispettivamente per mano di Porto e Barcellona hanno soltanto il campionato a cui pensare: gli azzurri vogliono provare a vincere lo Scudetto, i biancocelesti invece tentano l’assalto alla zona Champions League che dista solo 4 punti. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Lazio e Napoli

All’andata i partenopei si imposero sulla Lazio per 4-0, nella serata dedicata alla celebrazione di Diego Armando Maradona, nello stadio nominato in suo onore. I precedenti sono a favore del Napoli, in 161 partite la Lazio ha ottenuto 49 vittorie, 50 pareggi e 61 sconfitte. Per quanto riguarda le sfide disputate allo Stadio Olimpico, il bilancio torna a favore dei biancocelesti con 33 successi, 24 pareggi e 22 sconfitte. Ma nelle ultime 10 gare giocate a Roma i biancocelesti hanno portato a casa solo 2 vittorie, poi 2 pareggi e ben 6 sconfitte.

Statistiche

La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più sfide in Serie A: 52 in 131 precedenti; 41 pareggi e 38 sconfitte. La Lazio ha perso soltanto una delle ultime 25 partite interne di campionato (19 vittorie e 5 pareggi): 0-2 contro la Juventus lo scorso novembre. Nel 2022 il Napoli è sia la squadra che ha guadagnato più punti (15 in 7 gare) in Serie A, sia quella che ha subito meno reti (solo quattro). Napoli (84%) e Lazio (82%) sono le due squadre con la percentuale di passaggi riusciti più alta nella metà campo avversaria in questa stagione di Serie A.

Curiosità e cenni storici

La Lazio ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Napoli in campionato senza subire gol. Lorenzo Insigne (ancora alla ricerca del gol su azione in campionato) ha segnato sette reti contro la Lazio in Serie A, solo contro la Fiorentina ne ha realizzate di più. Dries Mertens ha contribuito a 13 gol (6 reti e 7 assist) in 14 sfide contro i biancocelesti in Serie A, inclusa la sua ultima doppietta in campionato lo scorso novembre. Soltanto contro il Bologna ha messo contribuito in più reti nel torneo (14).

Arbitro

Sarà l’arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere Lazio-Napoli, 27esima giornata di Serie A. L’ultima gara degli azzurri diretta da Di Bello è stata Napoli-Sampdoria 1-0 del 9 gennaio 2022. Nelle restanti gare dirette dall’arbitro il Napoli ha raccolto: 16 vittorie 0 pareggi e 3 sconfitte.

