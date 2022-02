Infortunio Osimhen, le ultime sulle condizioni da Radio Kiss Kiss Napoli

Notizie calcio Napoli – Infortunio Osimhen, il giocatore ieri è uscito dal campo con una vistosa fasciatura al ginocchio, a fare chiarezza sulle sue condizioni è Radio Kiss Kiss Napoli emittente radiofonica ufficiale del club azzurro.

A quanto pare, infatti, la fasciatura è stata applicata a scopo cautelativo in vista della partita contro la Lazio. Come è noto, infatti, l’ex Lille non è al 100% dal punto di vista fisico e, di conseguenza, Spalletti ed i suoi sono costretti a gestire le sue energie per evitare nuovi cali di condizioni e nuovi problemi di natura fisica in senso generico.

