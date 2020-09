Questione stadi aperti: spunta la data della riapertura del San Paolo

La prima giornata di campionato ci ha regalato qualche stadio parzialmente aperto al pubblico.

Nonostante il numero di 1000 persone sia alquanto esiguo, è stato certamente un primo inizio. A Parma, in occasione della prima partita di campionato del Napoli, il sapore era già diverso. Per questo molti tifosi azzurri si chiedono quando anche loro potranno tornare al San Paolo.

L’edizione odierna de Il Mattino, torna sull’argomento. Per la riapertura degli impianti è necessaria l’approvazione del governatore della regione. De Luca, come è noto, fino a ieri è stato impegnato nelle elezioni che hanno visto la sua riconferma.

Pertanto, non è scontato che l’ordinanza arrivi per tempo. Il presidente De Laurentiis, tuttavia, punta al 7 ottobre come data di riapertura, in occasione di Napoli-Fiorentina anche per avere una disponibilità maggiore. Secondo i calcoli della società infatti, con 23.000 persone si potrebbe tranquillamente garantire il distanziamento minimo.

