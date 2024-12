la Repubblica – Rabbia in squadra, giocatori carichi e motivati: Conte costretto a fermarli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla reazione della squadra, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio. L’idea è quella di voltare pagina al più presto, e incontrare nuovamente la squadra di Baroni, è motivo di carica ed energia per cercare di centrare la vittoria, questa volta. Questo è quanto accaduto nella giornata di ieri a Castel Volturno:

“Al Napoli resta solo il campionato e – si legge – la rabbia per l’uscita di scena dalla Coppa Italia darà una carica ulteriore a Conte e ai suoi giocatori, consapevoli di dover fare “all in” su un obiettivo unico, d’ora in poi: fino al termine della stagione. Ma gli azzurri hanno dimostrato di avere le spalle larghe e stanno gestendo bene le pressioni. È dunque legittimo aspettarsi subito la reazione d’orgoglio. I big del Napoli sono apparsi carichi e motivati, nell’allenamento di ieri mattina a Castel Volturno. Conte è stato costretto a fermarli anche per evitare il pericolo di qualche infortunio dovuto al sovraccarico”.

