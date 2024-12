Corriere del Mezzogiorno – Troppo turnover, Conte diserta la Coppa Italia e si lascia umiliare

L’edizione odierna del quotidiano, ha rilasciato un lungo spezzone dedicato ad Antonio Conte. La scelta del turnover in Coppa Italia, ha scaturito molte polemiche dopo il ko all’Olimpico contro la Lazio. In più pesano le parole rilasciate in conferenza stampa:

“Conte ha spiegato a grandi e piccolini, presidenti e tifosetti che il Napoli non ha difensori per «due» competizioni e soprattutto che nessuno pensi a scudetti o coppette. Peccato che la coppa Italia preveda dopo gli ottavi e fino alla finale compresa, quattro partite in sei mesi. Quattro in sei mesi. Il Presidente dormiva – abbiamo visto – ma si è svegliato per dirsi d’accordo con la scelta dell’allenatore. Quindi gli acquisti arriveranno, Antonio non ha nulla da temere. Ma la pedagogia di massa di Conte lascia senza fiato. Lui prende una competizione e la «diserta» mandando in campo undici attori costretti ognuno a recitare la parte del personaggio sbagliato, e così si fa umiliare. Tutto per dimostrare alla gente che non si può aspirare a «vincere», il verbo che lo fa esplodere.

Sulla Lazio: “Qui di purezza c’è quella di Lotito. Un po’ di ragazzi, un po’ di promesse, un po’ di veterani, comunque professionisti. Gente che forse Antonio butterebbe nell’umido. Ma l’accrocco calcistico allenato da Baroni è ad appena quattro punti dal Napoli. Prendiamo la classifica, le prestazioni, il gioco, i gol. Non pare che vi sia questo abisso a favore del Napoli. Per scovare un uomo di fascia Baroni ha dovuto scongelare Hysaj che era fuori rosa. Che cosa manca a noi che Baroni ha? Domani vedremo se la musica sarà diversa. Non daremmo il risultato per scontato, anche se, ricordiamolo ai pretoriani presidenziali e contisti, qui siamo tifosi del Napoli, noi vogliamo che il Napoli vinca e vada bene. Ma se tutta la società e tutti gli uomini di campo sanno che va rafforzata la difesa al più presto, che bisogno c’era della sceneggiata?”.

