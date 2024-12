Corriere dello Sport – Luiz Felipe è un profilo gradito dal Napoli: lui tornerebbe in Europa

Le idee del Napoli sono chiarissime, serve un difensore centrale. Tra i nomi stilati sul taccuino di Giovanni Manna, c’è anche quello dell’ex Lazio, Luiz Felipe. Il 27enne italo-brasiliano, dopo un lungo periodo in Italia tra Salernitana e Lazio, aveva accettato il trasferimento in Spagna al Betis, prima di dire sì all’Al-Ittihad dove è finito ai margini del progetto di Laurent Blanc. Dunque, oggi rappresenta un’occasione di mercato essendo svincolato. Questo è quanto riportato dal quotidiano, che evidenzia anche l’interesse della Juventus per l’ex biancoceleste “E’ un difensore di sicuro affidamento che conosce il campionato e che ha ancora l’età dalla sua parte. Lo stesso giocatore ha messo in cima alla preferenze un ritorno in Europa e soprattutto in Italia. L’interesse del Napoli non è casuale”.

