Summit di mercato a Roma: ADL pronto al primo investimento

Sfruttando la trasferta dell’Olimpico, si è tenuto un lungo summit a Roma tra il ds azzurro Giovanni Manna, l’ad Chiavelli e il presidente Aurelio De Laurentiis. Sono state pianificate le prossime strategie di mercato, e il Napoli è già al lavoro per completare la rivoluzione avviata in estate. Questo è quanto riportato dal quotidiano:

Il mercato di gennaio sarà utile per iniziare a completare il reparto difensivo: “Si guarda in casa Arsenal per Kiwior e la situazione di Danilo alla Juve, in scadenza 2025, non rinnoverà e potrebbe valutare una partenza già a gennaio. Danilo corrisponde all’identikit perfetto perché ha grande esperienza in Serie A e a livello internazionale, potrebbe giocare sia sul centrodestra sia nel centrosinistra della difesa. E perché porterebbe mentalità vincente, quella che Conte sta provando a inculcare. Servirà capire se la Juve libererà il suo capitano, perché difficilmente il Napoli presenterà offerte per un giocatore in scadenza. E poi si dovrà trovare una sistemazione a Juan Jesus, oggi gli azzurri non hanno un posto libero nella lista di A”.

