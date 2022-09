Rangers-Napoli, la gara potrebbe essere rinviata: il motivo

La sfida di Champions League tra Rangers e Napoli potrebbe essere rinviata a causa della morte della Regina Elisabetta II.

Martedì 13 settembre il Napoli dovrà sfidare il Glasgow Ranger in Champions League. Dopo il successo contro il Liverpool allo Stadio Diego Armando Maradona gli azzurri voleranno dunque in trasferta in Scozia. Tuttavia la sfida in questione potrebbe essere rinviata a data da stabilire. Il motivo di tale decisione ha a che fare con la morte della Regina Elisabetta II avvenuta durante la giornata di ieri. Come da protocollo stabilito dal Governo inglese, una delle conseguenze della scomparsa della Regina sarà il lutto nazionale per 10 giorni.

Ecco quanto riportato dal quotidiano Tuttosport sulla sfida tra Napoli e Glasgow Rangers:

“Su questa partita aleggia il rischio di rinvio a causa della morte della Regina Elisabetta che provocherà come decisione del governo inglese anche quella del lutto nazionale per 10 giorni. E di conseguenza, lo stop a tutte le attività nel Regno Unito.”

