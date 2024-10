Tuttosport – Raspadori-Juve: due ostacoli lo allontanano dalla pista bianconera

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse della Juventus per Giacomo Raspadori. L’azzurro piace molto a Giuntoli, tanto che la pista bianconera sembrerebbe essere più di un’idea. L’operazione, a oggi, appare molto difficile sia dal punto di vista economico, sia perché il Napoli non intende rinforzare una diretta rivale, soprattutto per la corsa scudetto.

