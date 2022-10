Giacomo Raspadori: “Partita difficile, ma giusta mentalità ci aiuta a vincere”.

Queste le parole di Giacomo Raspadori in mixed zone, al termine del match vinto contro il Bologna al Maradona:

“Sicuramente è stata una partita molto difficile. Arrivare ai tre punti in queste gare dove si è un po’ meno brillanti e dove nel primo tempo avevamo indirizzarla in maniera diversa, è molto importante. Dà tanto entusiasmo e dà modo di alimentare la voglia di vincere. Ripeto è una grande vittoria e siamo contenti.

Qual è il segreto di questa squadra? “Il senso di responsabilità entra immediatamente dopo la gioia della vittoria, perché è normale che sia così. Penso quello che ci sta portando ad avere questi risultati sia l’equilibrio, prima, durante e dopo le partite, come reagisci alle situazioni in campo e come lo fai dopo che sono finite. Questo ci sta aiutando, dobbiamo continuare ad avere questa mentalità”.

Da cosa dipende l’imprecisione di oggi? “Probabilmente le tante partite portano un po’ di mancanza di lucidità, ma oggi nel primo tempo, io in primis, abbiamo avuto delle occasioni per indirizzare la partita in maniera diversa. Non so se sia un motivo fisico, ma non penso. E’ stato più magari il caso, una volta entra e un’altra volta devi fare qualcosa in più per far si che entri. Dobbiamo continuare con questo coraggio nell’approcciare alle partite, questa voglia di esprimerci e dobbiamo farlo con equilibrio”.

Chiunque entra dà un grandissimo apporto: “Questo è un aspetto fondamentale. Se riusciamo a mantenere questa voglia di esprimerci nei minuti che ci vengono dati, ognuno con l’entusiasmo di sentirsi parte del gruppo, non ci saranno problemi. Anzi ci sarà sempre un valore aggiunto per la squadra”.

