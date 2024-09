Radio Marte – Rastelli: “Inter leggermente in vantaggio, ma il Napoli senza coppe può rompere le scatole”

L’ex azzurro e allenatore, Massimo Rastelli, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live: “Il cambio di modulo non mi ha sorpreso, conosco Antonio, so che lui cuce il miglior vestito a seconda dei giocatori a disposizione. Pur di far rendere al massimo non bada al sistema di gioco, inoltre diventa una risorsa e una forza per il Napoli avere più moduli a disposizione per affrontare gli avversari.

I principi di gioco di Conte sono simili con tutti i moduli, poi ci sono le conoscenze tattiche dei calciatori: quando infine c’è unità d’intenti e voglia di rivalsa, le cose sono più facili. Conte al primo anno, inoltre, riesce a rivoltare come un calzino le squadre che allena e di sta riuscendo anche col Napoli. Per quanto riguarda gli obiettivi, il Napoli ha un vantaggio chiaro rispetto alle altre: non ha le coppe. A lungo andare questo può incidere molto sul campionato. Non dimentichiamo che si tratta, per chi gioca la Super Champions, di due gare in più rispetto ad altre stagioni, non è poco. L’Inter ha ancora un minimo margine di vantaggio, ma il Napoli ha tutti i mezzi per stare attaccato alla vetta e rompere le scatole a tutti. McTominay è un calciatore completo, può giocare in vari ruoli, è una grandissima risorsa per il Napoli, non a caso Conte lo ha voluto fortemente. David Neres è un altro calciatore che determina, perché ha qualità per saltare l’uomo e aprire le difese più chiuse. Saprà Conte quando lanciarlo dal primo minuto, capirà quando sarà pronto per essere titolare”.

