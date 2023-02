Real Madrid: contatti avviati con Jurgen Klopp

Jurgen Klopp potrebbe essere il nuovo tecinco del Real Madrid

In casa Real Madrid si sta già pensando al futuro. Ieri la squadra di Ancelotti ha vinto il Mondiale per Club contro l’Al-Hilal ma questo potrebbe non bastare per la riconferma dell’ex Milan e Napoli sulla panchina. Secondo la testata giornalistica El Nacional infatti la dirigenza madrilena avrebbe già avviato i contatti con il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp.

Fonte foto: Flickr

