Real Madrid-Napoli, biglietti terminati in poche ore

Il Corriere dello Sport fa sapere che tutti i biglietti del settore ospiti per la sfida tra Real Madrid e Napoli sono stati venduti.

La prossima sfida del Napoli in Champions League sarà contro il Real Madrid il prossimo 29 novembre presso lo Stadio Santiago Bernabeu; i biglietti relativi al settore ospiti sarebbero tutti terminati.

L’dizione odierna de Il Corriere dello Sport è intervenuto in merito alla vicenda, affermando che il sold out sarebbe stato registrato in poche ore.

“La Champions chiama e Napoli risponde, l’ha già fatto, perché ci sono notti irrinunciabili che bisogna vivere. Real Madrid-Napoli è la partita e i 4.200 biglietti a disposizione sono stati divorati nel giro di poche ore, il tempo di metterli a disposizione e vederli bruciati. Ma il Santiago Bernabeu è una tappa – certo la più affascinante di tutte – però poi verrà la sfida, presumibilmente decisiva, con il Braga, quella nella quale ci sarà in palio il passaggio agli ottavi, quella indispensabile per prendere il passaporto e timbrarlo.”

