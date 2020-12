Recupero infortunati: Gattuso prepara la tabella per il rientro

Gennaro Gattuso ha cerchiato di rosso una data e per quel giorno vorrà riavere a disposizione tutti e tre gli infortunati.

Koulibaly, Mertens e Osimhen, dovranno essere al top per la sfida di Supercoppa Italia contro la Juventus. Per questo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tre calciatori non verranno rischiati ma faranno un lavoro per essere al top per quella data.

Probabile, però, che il 13 gennaio, in Coppa Italia contro l’Empoli, vengano testati per mettere benzina nelle gambe.

