La Gazzetta dello Sport – Richiesta di ADL a Garcia: vorrebbe che tre azzurri giocassero di più.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla richiesta di Aurelio De Laurentiis a Rudi Garcia, dopo aver collezionato l’ennesimo risultato deludente. Il patron, nello specifico, attende un utilizzo più efficace della rosa, c’è un capitale di circa settanta milioni in panchina che fatica a trovare spazio. A partire dall’ultimo arrivato Jesper Lindstrom pagato 25 milioni di euro, Eljif Elmas, per il quale sono stati rifiutati 30 milioni questa estate e infine, non per importanza, Giovanni Simeone riscattato dal Verona per circa 15 milioni.

