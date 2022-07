Rinnovo Fabian: nuova proposta del Napoli, la risposta del giocatore

Il club azzurro ha fatto un altro tentativo per rinnovare il contratto del giocatore

Il Napoli non si arrende e vuole trattenere Fabian Ruiz. Stando a quanto riportato da Tuttosport De Laurentiis vorrebbe provare a convincere il giocatore a restare ancora in azzurro con una nuova offerta per il rinnovo. La nuova proposta dei partenopei sarebbe di 3,3 milioni a stagione ma al momento, si legge nel quotidiano, l’offerta non incontra il gradimento del giocatore.

