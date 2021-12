Rinnovo Insigne, Auriemma: “La nuova offerta di ADL è ancora più bassa”

Rinnovo Insigne – La trattativa prosegue, nuova offerta di De Laurentiis a ribasso: da 3,5 milioni a 3 milioni per le prossime quattro stagioni.

Secondo quanto riportato da Raffaele Auriemma, in diretta dagli studi di Tele A, il Napoli avrebbe abbassato ulteriormente la sua offerta a Lorenzo Insigne per il rinnovo: “Inizialmente l’offerta di De Laurentiis era stata di 3,5 milioni per un quadriennale, mentre secondo ciò che mi dicono la nuova proposta fatta a Insigne sia per un ingaggio da 3 milioni per le prossime quattro stagioni”.

