Rinnovo Insigne, rifiutata la prima offerta. Si continuerà a trattare

Rinnovo Insigne, la prima offerta è stata rifiutata

Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, la situazione che riguarda il rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne è in continuo sviluppo. L’entourage del capitano azzurro ha rifiutato la prima offerta avanzata dalla società, che ha offerto 4,5 milioni a stagione. La cifra proposta non è stata presa in considerazione anche perchè inferiore alle cifre che percepisce attualmente, ma la volontà di arrivare ad un accordo c’è. Il quotidiano inoltre aggiunge:

“Un Insigne a scadenza di contratto non conviene a nessuno. L’ipotesi del divorzio non è da escludere dal ventaglio delle possibilità, ma la volontà del giocatore va nella direzione opposta.”

