Radio Punto Nuovo – Rinnovo Kvara, si allungano i tempi: ognuno spinge sulle proprie richieste

Pasquale Salvione, del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta a Punto Nuovo Sport: “C’è ottimismo attorno al ritorno di Lukaku. Le sue condizioni non preoccupano più di tanto, contro la Roma dovrebbe esserci regolarmente. Tutto lo staff del Napoli lo valuterà con attenzione nel momento in cui rientrerà a Castel Volturno. In panchina nel caso c’è chi è pronto a sostituirlo senza problemi come Simeone.

La Roma verrà a Napoli per fare una gara molto solida dal punto di vista difensivo. Ranieri seguirà questa traccia, nella speranza che gli uomini di talento gliela risolvano lì davanti. Sarà una Roma che concederà poco, quella che vedremo al Maradona. Magari vedremo anche Hummels dal 1’, ma aspettiamo per capire le scelte di Ranieri. Anche il Napoli ha un atteggiamento accorto, per questo la gara contro la Roma si risolverà con gli episodi. Basta vedere a quello che è successo in Italia-Francia, dove gli episodi hanno avuto un peso fondamentale. Quando Conte risponde sul percorso intrapreso dal Napoli, si riferisce soprattutto alla qualità della fase offensiva. Quella difensiva non ha mostrato grandi problemi, mentre in attacco può e deve crescere ulteriormente. Quando cambia un progetto tecnico, bisogna dare il tempo giusto all’allenatore di agire. Rinnovo Kvara? Sono trattative che si allungano in maniera inevitabile, ognuno spinge sulle proprie richieste e i propri punti fermi. Ci vorrà ancora un po’ prima di sbloccare tutto”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Assogna: “Hummels, la sua leadership potrebbe diventare un valore! Ranieri ha già un obiettivo col Napoli”

Zielinski controbatte alle critiche: “Ho chiesto una foto a CR7, perché non è appropriato? Cosa avrei dovuto nascondere?”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”