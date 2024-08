Rinnovo Kvaratskhelia, se ne riparlerà dopo il mercato

Tuttomercatoweb si è concentrato sulle ultime novità relative al rinnovo dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli. La questione però non è per nulla archiviata; secondo Tuttomercatoweb si tornerà a parlarne dopo il mercato.

Il Napoli ha fatto di tutto per trattenere Khvicha Kvaratskhelia e, quando sarà terminata la sessione di mercato, accelererà per rinnovargli il contratti fino al 2029. Secondo quanto raccolto da TMW, Aurelio De Laurentiis, dopo aver rifiutato l’offerta da 100 milioni di euro del PSG, vuole blindare uno dei suoi punti di forza e accontentare anche Antonio Conte, che ha da subito fatto sapere di non voler rinunciare al giocatore. Nei prossimi giorni dunque il via libera, con il trattative che inizieranno concretamente. Durante la conferenza stampa di presentazione come tecnico del Napoli, Antonio Conte parlò così dello spinoso caso riguardante il georgiano, chiarendo le cose:

“Rimane. No perché sento delle perplessità. Ripeto, non bisogna averne. Sono stato molto categorico su questo. Non vorrei neanche che in futuro ci sia di nuovo questo ritornello. Questa bellissima notizia gliel’ha data il presidente. Kvaratskhelia è un giocatore che ce ne sono sempre di meno con queste caratteristiche, per questo non è un capriccio il voler tenere Kvara. Lo considero un giocatore veramente forte, come Di Lorenzo. Forte nell’uno contro uno se sta sulla fascia, ma forte anche quando viene dentro comunque è anche un fantasista, crea delle situazioni non solo a livello di gol suo ma anche di assist molto importanti. Io penso che se Kvara lo tieni sistematicamente dentro al campo, un po’ lui perde la sua libertà mentale io penso.”

