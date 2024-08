Biglietti Juventus-Napoli, tutte le informazioni sulla vendita

La SSC Napoli ha riportato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per la sfida in trasferta contro la Juventus.

Attraverso il proprio sito ufficiale la SSC Napoli ha riportato tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per assistere alla gara contro la Juventus.

Di seguito quanto riportato:

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Juventus vs Napoli, valido per la quinta giornata di campionato, che sarà disputato all’Allianz Stadium di Torino, in giorno e orario da definire, saranno in vendita con le seguenti modalità.

La vendita sarà riservata ai soli possessori di fidelity card del Napoli.

I biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente accedendo al seguente link, raggiungibile attraverso il sito web di Juventus.

Prezzo del tagliando intero: € 45,00 + commissioni web;

Inizio vendite: mercoledì 21 agosto 2024 alle ore 10:00;

Termine vendite: alle ore 19:00 del giorno precedente la gara.

In merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, le richieste dovranno pervenire a questo indirizzo mail, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni: richiesta.striscioni@juventus.com

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito ufficiale della Juventus Football Club: https://www.juventus.com/it/regolamenti.”

