McTominay ha dato precedenza al Napoli: l’indiscrezione

Alfredo Pedullà ha reso noto che il futuro Scott McTominay, centrocampista del Manchester United, potrebbe essere al Napoli.

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha riportato le ultime sul futuro di Scott McTominay, sostenendo che avrebbe dato precedenza al Napoli. Il centrocampista del Manchester United classe 1996 avrebbe suscitato l’interesse di Antonio Conte, ma anche di José Mourinho, che siede attualmente sulla panchina del Fenerbahce. Ad oggi la trattativa con il club azzurro starebbe andando avanti.

Ecco in seguito quanto si legge sull’account X del giornalista:

“Scott #McTominay ha dato per ora precedenza al #Napoli, si è parlato di cifre e di commissioni con l’agente in un altro incontro nelle scorse ore. Lui ha altre proposte, il suo nome (prioritario per #Conte) è all’interno di altri incastri che conoscete. E che incideranno sull’offerta. I cavalli si vedono sempre all’arrivo, quindi realismo e prudenza. Ma tra #McTominay e il #Napoli i discorsi vanno avanti.”

