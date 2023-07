Corriere del Mezzogiorno – Rinnovo Osimhen, si va avanti ad oltranza: l’obiettivo è arrivare all’intesa.

L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano e il Napoli non sono ancora vicini alla chiusura, infatti, Roberto Calenda, il procuratore del giocatore, è ancora a Dimaro per continuare la trattativa con De Laurentiis. Questo è quanto riferito: “I colloqui sono frequenti sia con il presidente che con il centravanti nigeriano, l’obiettivo è arrivare all’intesa, c’è ancora da discutere. Si va avanti ad oltranza, a piccoli passi per mettere insieme le cifre dell’ingaggio superiore ai 7 milioni di euro con scadenza nel 2027 e soprattutto la clausola rescissoria valida dall’estate 2024”.

