Rinnovo Ospina, in caso di rottura, Meret titolare fisso

Se parte Ospina tutto su Meret: rinnovo e aumento dell’ingaggio per Alex

Il futuro di Alex Meret legato a quello di Ospina. Lo scrive il Corriere dello Sport, che analizza diversi scenari realizzabili per i portieri. In caso di addio del colombiano, la strada per il rinnovo di Meret sarebbe spianata: “L’errore di Empoli appartiene al caso o forse è il figlio d’un disagio che Alex Meret, l’enfant prodige che ora ha venticinque anni, s’è portato appresso in un nano secondo che non incide sulle valutazioni tecniche di Spalletti, né su quello del Napoli: c’è una volontà reciproca di starsene ancora assieme, è sintetizzato in una convergenza parallela che si chiama rinnovo, e c’è quindi il desiderio di continuare.

Il Napoli e il management del portiere hanno avuto modo di dialogare, di aggiornare anche l’ingaggio, portandolo oltre il milione scarso attuale: per Meret vale ciò che ha dimostrato dal giorno in cui è arrivato, nelle novantuno presenze tutte sue, nelle quali ci sono prodigi ed umanissime incertezze.