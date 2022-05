Rinnovo Fabian Ruiz, Giuntoli ha già scelto il sostituto dello spagnolo

Giuntoli ha già fissato l’obiettivo se parte Fabiàn

Il Napoli, specie nell’eventualità in cui dovesse partire Fabian Ruiz (indiziato numero uno a lasciare il club avendo il contratto in scadenza nel 2023) sta pensando a un centrocampista che abbia “strappo”, forza e uno spiccato senso del gol. L’edizione odierna della Gazzetta traccia questo identikit per la mediana azzurra, parlando nello specifico di uno dei gioielli di casa Hellas.

Uno, per intenderci, come Antonin Barak, che quest’anno è andato sin qui in doppia cifra ma che nelle ultime tre stagioni è andato a segno venti volte in Serie A. Certo per la mezzala del Verona la concorrenza non manca e occorrono circa 20 milioni ma i rapporti tra Giuntoli e il collega gialloblù Tony D’Amico (che da calciatore ha vissuto anni ruggenti in Campania con la Cavese proprio nel ruolo di interno di centrocampo) sono consolidati sin dai tempi dell’affare Rrahmani, altro “colosso” portato all’ombra del Vesuvio da Giuntoli tra lo scetticismo generale e oggi titolarissimo al fianco del totem Koulibaly