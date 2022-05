Corriere dello Sport – Rinnovo Ospina, parti distanti: il Real Madrid lo aspetta a parametro zero.

Il rinnovo di David Ospina è un punto interrogativo. A Castel Volturno sono cominciati i colloqui:

“I manager Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin sono arrivati in città e hanno anche cominciato ad affrontare con il club la questione del rinnovo. Risultato: al momento la distanza tra domanda e offerta è difficilmente colmabile e le parti hanno deciso di aggiornarsi. Il Real Madrid di Ancelotti, nel frattempo, lo aspetta. A parametro zero. Aspetta anche Meret, molto interessato: per rinnovare ha chiesto garanzie tecniche”.

