Rinnovo Zielinski, affare tra gli agenti e il club: in estate è saltato causa commissioni

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato il motivo per il mancato rinnovo di Zielinski: è un affare tra gli agenti del giocatore e il club. Questa è la ricostruzione dei fatti: “Il rifiuto al benessere economico della Saudi Pro League, alla possibilità d’arricchirsi ma sentendosi improvvisamente spogliato d’ambizioni, è stato un gesto singolare, ha dato ulteriore valore al professionista che ha avvertito la necessità, confrontandosi con la famiglia, di continuare a sentirsi vivo,

Sa bene il Napoli quanto valga Zielinski, per questo è evidente la necessità di blindarlo sapendo che a gennaio sarà libero di firmare a zero per altri club. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024, otto mesi, è una priorità che intanto non lo sfiora, un’esigenza che spetta ad altri, alla società e al suo agente con cui non ci fu accordo a fine estate per le commissioni“.

