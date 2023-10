Corriere della Sera – I saggi del Napoli, richiesta a Garcia: “Vogliamo tornare a giocare come sappiamo noi”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena per quanto riguarda una richiesta fatta dai giocatori a Garcia: “I saggi del Napoli hanno chiesto a Garcia di tornare a giocare come sanno”. Questo lo scenario che si è aperto a Napoli, quando i leader, sottolineando come nel consiglio dei saggi (così nominato da Garcia) Anguissa, Di Lorenzo, Politano, Mario Rui, Zielinski, Meret, hanno riunito la squadra.

“I saggi, leader dello spogliatoio con i quali Garcia ha siglato un compromesso. Chi sono? I veterani, quelli che non vogliono sentirsi dire che, se rendono meno è perché si sentono appagati, sono stufi di paragoni col passato. Il Napoli ha chiesto di tornare a giocare come sa. Ha voluto che gli allenamenti fossero con partitelle 10 contro 10 così da sviluppare meglio gli automatismi e rendere meglio nelle gare ufficiali. Oggettivamente si è visto il miglioramento”.

Fonte foto: (da Football Pictures, via Getty Images) – Flickr.com

