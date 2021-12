Ripresa Osimhen – Il medico frena: “Serve tempo, almeno 90 giorni”

Ripresa Osimhen – Il dottor Ruggiero frena: “Serve tempo, per mia esperienza i tempi sono solitamente di 90 giorni, siamo a metà dell’opera”.

L’edizione odierna di Tuttosport fa un resoconto sulle condizioni di Victor Osimhen:

“La maschera protettiva realizzata in carbonio e kevlar sotto la guida del dottor Ruggiero , tecnico ortopedico napoletano e costruita materialmente dal dottor Bruno Carruba permetterà all’attaccante di muoversi in sicurezza in allenamento, evitando così che scontri, anche fortuiti con i compagni, possano intaccare il suo recupero totale.

La consegna della maschera è avvenuta ieri, ad un mese da quell’Inter-Napoli del 21 novembre che costò al Napoli la prima sconfitta in campionato e ad Osimhen l’operazione chirurgica per la riduzione delle fratture scomposte a zigomo e orbita sinistra. Così il dottor Ruggiero: “Serve tempo per la calcificazione e la guarigione. Per la mia esperienza dico che i tempi di solito sono di 90 giorni, siamo a metà dell’opera“.

