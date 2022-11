Ritiro in Turchia, si attende la conferma ufficiale sul programma

Il quotidiano Repubblica riporta le ultime notizie sul ritiro in Turchia del Napoli che dovrebbe avvenire prossimamente.

Il Napoli dovrebbe presto partire per il ritiro in Turchia in occasione della sosta per il Mondiale in corso. Sul programma della squadra e le relative amichevoli che andrà a disputare ci sono state parecchie notizie, tuttavia il club non ha ancora ufficializzato nulla in merito. Il quotidiano Repubblica riporta le ultime della situazione.

“Si vocifera di contratti non ancora firmati, ma avrebbe del paradossale un cambio di programma in extremis da parte del Napoli, visto che Spalletti e il suo staff sarebbero costretti a rivoluzionare a poche ore dalla partenza il loro piano di lavoro. Ma per oggi è attesa la definitiva schiarita ed è possibile che dagli uffici di Castel Volturno venga partorito perfino un comunicato ufficiale, con illuminazioni sui misteriosi dettagli della trasferta in Turchia.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli