Napoli-Sirigu, il portiere accetterebbe di fare l’alternativa

Salvatore Sirigu accetterebbe di buon grado di essere il secondo portiere del Napoli.

Da giorni ormai si discute della situazione portieri in casa Napoli. Alex Meret e David Ospina non sono stati ancora confermati per la prossima stagione ed il club sta valutando altre opzioni. Una di essa è Salvatore Sirigu, che secondo il quotidiano Repubblica accetterebbe di essere l’alternativa del Napoli.

Dal quotidiano si legge:

“Meret acquistato nel 2018 non accetterebbe un’altra annata da comprimario e chiederebbe di andare a giocare altrove per rilanciare la sua carriera. Il Napoli dunque dovrebbe reperire un nuovo vice e tutte le strade portano a Salvatore Sirigu; ha grande esperienza e vuole voltare pagina dopo la delusione al Genoa che è retrocesso in serie B. Il 35enne di Nuoro non resterà al Grifone e accetterebbe volentieri di essere l’alternativa a un grande club con un ingaggio ridotto. Sirigu arriverebbe a parametro 0 e consentirebbe al Napoli di risolvere il rebus abbastanza facilmente.”

