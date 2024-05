X – Schira: “Conte vuole allenare, sta pensando di cambiare agente”

L’esperto di mercato e giornalista, Nicolò Schira, ha parlato di Antonio Conte, riferendo una notizia fondamentale sul futuro del tecnico: “Antonio Conte scalpita e ha voglia di tornare presto in panchina. Lui e il suo staff si sono aggiornati molto in questi mesi e appaiono carichi per intraprendere una nuova avventura. Il tecnico salentino potrebbe affidarsi a un nuovo agente. Intanto aspetta la chiamata giusta”.

