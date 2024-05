Sky Sport – Pioli in pole, risalgono le quotazioni per l’ex Milan

Ultim’ora da Sky, il Napoli ha chiaramente definito la propria posizione per il futuro della panchina. Francesco Calzona lascerà il posto al suo successore, che al momento non ha ancora un nome. Tuttavia, nelle ultime ore sono risalite le quotazioni per Stefano Pioli, ormai ufficialmente in uscita dal Milan. Al momento, dopo la nota dei rossoneri, pare che De Laurentiis abbia preso la palla al balzo per tentare un approccio flash con lui, facendolo risalire di posizione e dandogli un certo peso. Con Conte ancora nessun accordo, sembrerebbe non essere compatibile con i parametri del club azzurro.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Castel Volturno, le ultime sulle condizioni degli infortunati: il report

UFFICIALE – UEFA EURO 2024, i 30 convocati per il raduno dal Ct Spalletti: quattro sono del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi