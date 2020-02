Napoli, la Roma fa sul serio per Mertens: la situazione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un forte interessamento della Roma per Mertens. Il belga da cinque giorni può liberamente firmare per altre squadre avendo il contratto in scadenza tra quattro mesi con il Napoli:

Mertens ha visitato la Città Eterna anche il 28 gennaio, in quel caso con la moglie Katrin. Lo testimonia una foto, scattata nello stesso ristorante dove ha mangiato pure tre giorni fa, “La Buca di Ripetta”, in una traversa di via del Corso. Un fan lo ha avvicinato e gli ha chiesto se si trovasse lì per parlare con la Roma; lui ha risposto con un sorriso compiaciuto. Non ha smentito ed è un piccolo segnale. Secondo le ricostruzioni, nel primo dei due viaggi il calciatore ha trascorso la notte in centro, per poi tornare a Castel Volturno di mercoledì mattina. Il locale dista 350 metri dallo studio Tonucci, l’ufficio che rappresenta legalmente l’As Roma e dove in passato sono state chiuse diverse trattative.

Va segnalato che a pochi chilometri c’è anche la sede della Filmauro, luogo nel quale De Laurentiis spesso convoca i suoi. L’accordo con gli azzurri scade il 30 giugno e già da adesso “Ciro” può guardarsi intorno. Il Napoli propone un rinnovo di due anni a una cifra leggermente inferiore rispetto all’ingaggio attuale (4,2 milioni annui), ma il classe ’87 avrebbe chiesto un triennale con lo stesso stipendio, in aggiunta a un bonus di 5 milioni da incassare al momento della firma. Un “premio” giustificato dal fatto che, in quanto svincolato, chi dovesse prenderlo risparmierebbe almeno 25 milioni di cartellino. Fonseca non ha mai nascosto la stima per il calciatore, chiedendo a Petrachi di fare uno sforzo già a gennaio; Mertens si sarebbe reso disponibile a parlarne

