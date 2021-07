Ritiro Napoli, tutti i giocatori che non saranno presenti a Dimaro

Manca poco al primo ritiro estivo del Napoli, ma non tutti i giocatori azzurri saranno presenti a Dimaro per differenti ragioni.

Il 15 luglio il Napoli arriverà a Dimaro, dove avrà inizio il primo dei due ritiri azzurri. Tuttavia non tutti i giocatori del Napoli saranno presenti. Il Mattino fa il punto della situazione proprio sulle assenze, elencando tutti i nomi di chi non parteciperà.

“Tre giorni di visite mediche e test atletici al Konami Training Center di Castel Volturno e poi giovedì 15 luglio la partenza per il ritiro di Dimaro. Si avvicina il via della nuova stagione per il Napoli e Spalletti, eccezion fatta per Insigne, Di Lorenzo, Meret, Fabian Ruiz, impegnati martedì nella semifinale degli Europei, Mertens che ha perso con il Belgio contro l’Italia, Ospina impegnato con la Colombia in coppa America e Lozano che sarà in campo da sabato prossimo con il Messico nella Golden Cup, avrà tutti gli altri della scorsa stagione subito a disposizione.”

