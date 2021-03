Ritorna in voga il nome Sarri. ADL è pronto a corteggiare il tecnico toscano

La Gazzetta dello Sport mette nero su bianco le varie ipotesi riguardo il nuovo tecnico azzurro 2021/2022. Ritorna in voga il nome Sarri.

Torna di moda in casa Napoli il nome di Maurizio Sarri, molto corteggiato dal patron azzurro.

A fine stagione con un’altissima probabilità Gattuso non sarà più alla guida tecnica del club azzurro. Ormai le speranze a riguardo sono del tutto svanite. Non a caso sono già partite le ipotesi su chi sarà il nuovo mister per la stagione 2021/2022. Ritorna in voga il nome Sarri, in quanto il presidente De Laurentiis è già pronto a fare pressing sul tecnico toscano. Il suo obiettivo sarà quello di rivederlo alla guida della panchina del Napoli.

Panchina Napoli, tutto pronto per un ritorno clamoroso!

