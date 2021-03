De Laurentiis – Dal Pino, lite durante il dibattito sull’accordo inerente ai diritti tv

Il Corriere della Sera riporta la notizia riguardo la discussione sui diritti tv, di cui è partecipe anche il Napoli. Ma De Laurentiis non ci sta.

Il dibattito inerente ai diritti tv continua, De Laurentiis non ci sta e sbotta.

In Serie A il dibattito sui diritti tv continua. La questione coinvolge anche il Napoli di De Laurentiis. Difatti, sembrerebbe che ci sia stato un acceso confronto tra Paolo Dal Pino e Aurelio De Laurentiis. A seguito della violenta reazione verbale di Lotito, nata da dal disaccordo sulla decisione di mettere ai voti la firma sul contratto con il consorzio CVC-Advent-Fsi, lo stesso presidente della Serie A non si è risparmiato nei confronti del presidente azzurro e Agnelli. La questione mirava su come debbano perseguire gli interessi di tutti e non solo quelli individuali.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Panchina Napoli, tutto pronto per un ritorno clamoroso!

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 16 marzo – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Neonata in coma positiva a stupefacenti, indagata la madre