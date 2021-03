Milan: guai per Theo Hernandez, la procura apre un’inchiesta per il suo post contro l’arbitro Pasqua

Piove sul bagnato in casa Milan, le tante assenze stanno causando non pochi problemi ai rossoneri e la sciocca espulsione di Rebic li costringerà a fare a meno anche del croato per le prossime due giornate, ma non finisce qui. Stando a quanto riporta Calcio e Finanza, la Procura della Figc ha aperto un fascicolo sulla storia Instagram pubblicata e poi rimossa da Theo Hernandez nei confronti dell’arbitro Pasqua. Il giocatore del Milan aveva sfogato sui social la sua rabbia contro il direttore di gara e la sua decisione di non concedere il calcio di rigore per contatto subito da Bakayoko. La procura federale ora aprirà un’indagine e il rischio di una squalifica è reale.

Questa la storia in questione: