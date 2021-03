Roma-Napoli: brutta notizia per i giallorossi, Fonseca perde Veretout e Mkhitaryan

La Roma perde due pezzi fondamentali in vista della gara contro il Napoli

L’edizione odierna de Il Tempo riporta le ultime in casa Roma. I giallorossi rimangono convinti che il Napoli sia stato favorito dalla Lega in merito al rinvio del match di recupero contro la Juventus e che ciò potrebbe falsare la loro stagione e anche quella delle altre squadre coinvolte nella lotta per un posto in Europa. Ma ad impensierire Paulo Fonseca sono anche le indisponibilità, contro gli azzurri mancheranno infatti Henrikh Mkhitaryan e Jordan Veretout.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Panchina Napoli, tutto pronto per un ritorno clamoroso!

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 16 marzo – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Neonata in coma positiva a stupefacenti, indagata la madre