La Gazzetta dello Sport – Mazzarri, ritorno alle origini grazie al mercato: pensa al cambio modulo

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata su un possibile cambio modulo per il Napoli. Mazzarri potrebbe tornare alle origini grazie agli acquisti di Mazzocchi e Samadzic, riprendendo il suo 3-4-2.

Inoltre, questo è il ruolo in cui dovrebbero essere impiegati i due (possibli) novi acquisti: “Di Lorenzo braccetto di destra in difesa a coprire le spalle a Mazzocchi, che agirebbe a tutta fascia. E poi Samardzic alla Hamsik, sulla trequarti insieme a Kvaratskhelia e dietro l’unica punta. Ipotesi di lavoro credibile, magari con un sistema molto fluido in cui si possa attaccare col 4-3-3 e difendere col 5-3-2”.

