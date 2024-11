La Gazzetta dello Sport – Rocchi chiaro, ha fatto capire che sarebbe stato meglio non dare il rigore

Polemiche in corso per il rigore concesso all’Inter, durante la sfida contro il Napoli. Il direttore di gara è stato criticato in primis da Conte, il quale si è sfogato ai microfoni di Dazn, nel post-gara. Tuttavia non sono mancate le repliche da parte del presidente dell’Inter, Beppe Marotta. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, ha scritto una lettera di risposta per chiarire la posizione del club. Secondo l’edizione del quotidiano, anche Rocchi aveva fatto intendere che sarebbe stato meglio non fischiare quel rigore.

“Nell’incontro organizzato dalla Lega-Serie A lunedì mattina a Lissone, Rocchi aveva fatto capire che quel rigore sarebbe stato meglio non darlo nonostante l’esistenza del contatto (light, appunto). E pare che lo stesso Mariani, nelle ore successive in cui si è sentito proprio col designatore, abbia ammesso la valutazione un po’ frettolosa della situazione di gioco”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sacchi: “Scudetto? Io dico Atalanta! Il Napoli ha speso di più, ma il calcio non si fa solo con i soldi”

Ugolini: “Il Napoli ha deficit strutturali, oltre Buongiorno, Juan Jesus e Marin non danno garanzie”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”