Corriere del Mezzogiorno – Osimhen, sono ben sei i club interessati: c’è anche il Chelsea

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro di Victor Osimhen. Il giocatore sta facendo parlare di sé anche al Galatasaray, che vorrebbe riscattarlo, ma a farsi avanti ci sono anche altri club: “Intanto, ci sono già i primi rumors per la cessione dell’attaccante di proprietà del Napoli.

Secondo quanto riportato da Sabah, portale turco, Mario Branco, direttore sportivo del Fenerbahce, rivale storica del Galatasaray, avrebbe telefonato a Giovanni Manna, DS del Napoli, per informarsi sulla situazione relativa a Osimhen. Sul forte bomber nigeriano ci sono anche club di Premier League come Chelsea, Arsenal, Newcastle e anche l’Al Hilal in Arabia. La cifra della clausola rescissoria si aggirerebbe intorno ai 75 milioni di euro e che il Napoli darà priorità alla squadra che di questi 75 ne metterà sul piatto subito 25″.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

