La Gazzetta dello Sport – Mariani punito, arbitrerà per un breve periodo in Serie B

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato la notizia sulla penitenza dell’arbitro Maurizio Mariani. Arbitrerà in Serie B per un breve periodo: “Dovrà praticamente fare un passo indietro. Non resterà fermo o completamente in panchina come gli altri.

Il direttore di gara che ha assegnato il “rigorino” in Inter-Napoli per il contatto «leggero» Anguissa-Dumfries e che è stato redarguito anche dal designatore Gianluca Rocchi il giorno dopo la gara del Meazza, verrà mandato un po’ in Serie B. Ripartirà con la… rincorsa per poi rivedere i campi di Serie A successivamente, a data da destinarsi. Maurizio Mariani verrà “retrocesso” per un po’ fra i cadetti, un po’ com’è successo in passato per molti (e c’è chi in B è rimasto, un “celebre” varista)”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sacchi: “Scudetto? Io dico Atalanta! Il Napoli ha speso di più, ma il calcio non si fa solo con i soldi”

Ugolini: “Il Napoli ha deficit strutturali, oltre Buongiorno, Juan Jesus e Marin non danno garanzie”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”