Top Calcio 24 – Suma: “Intervento di Conte surreale, il protocollo è questo e non può essere cambiato a stagione in corso”

Inter-Napoli fa ancora parlare di sé. Il rigore dato da Mariani, ai danni del Napoli, ha scatenato una bufera anche fra i due club. Oltre la botta e risposta fra i presidenti delle due squadre, continuano i dibattiti. Ne ha parlato il giornalista di fede milanista, Mauro Suma: “Anguissa-Dumfries? Non mi sembrava un chiaro ed evidente errore. Sono abituato ad una cosa: quei rigorini generalmente vengono dati. I vertici arbitrali però reputano che quel rigore non doveva essere assegnato perchè su Mariani la mattina dopo sono intervenuti in maniera corposa“

L’intervento di Conte in realtà è surreale perché il protocollo è questo e non lo puoi cambiare a stagione in corso. La dinamica del contatto è un tocco lieve? L’arbitro lo ha ritenuto però passibile di rigore e il VAR non poteva intervenire. Che un tesserato del livello di Antonio Conte venga a discutere del protocollo mi fa venire un sospetto: alza la voce perchè si sente da scudetto“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

