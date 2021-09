Rodgers: “L’arbitro non ha gestito bene la partita, già dalla prima ammonizione”

Il tecnico del Leicester, Brendan Rodgers, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il pari con il Napoli:

“E’ stata una partita eccitante, sono contento per i due gol segnati dai miei. Si può vedere quanto siano giovani i miei giocatori che si sono battuti contro una squadra top come il Napoli. Erano i favoriti dell’Europa League e come tali rimarranno. Siamo delusi per non aver vinto, ma non ci toglie nulla alla prestazione.

Soumaré mi è piaciuto molto, ha svolto 70 minuti davvero al meglio, anche se verso la fine si è notata la stanchezza. E’ la sua prima partita dove esordisce dall’inizio in una competizione così importante. Ha dimostrato di essere consapevole e di avere la giusta fisicità. Daka? Ero deluso per lui, è sempre una minaccia e cerca di essere sempre presente in area di rigore.

Durante il primo tempo, eravamo sotto di un uomo a centrocampo, l’avversario però non ci ha concesso di tenere testa e abbiamo inserito un terzo uomo a centrocampo, mentre Daka è stato impegnato solo sulla fascia. Soumaré, avendo giocato meno, si è stancato più velocemente, mentre James Maddison è entrato perché era necessario l’inserimento di un giocatore più tecnico. Avevamo perso possesso palla, quindi abbiamo avuto la necessità di recuperare il più velocemente possibile. Evans è uscito con un infortunio purtroppo, vedremo come si svolgerà la faccenda nelle prossime 24-48 ore.

L’espulsione di Nidid? L’arbitro non ha gestito bene la partita, già dalla prima ammonizione. Tuttavia per tutta la partita direi che non ha fatto un buon lavoro”.

