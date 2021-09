Marolda: “A sinistra c’è un buco da tre anni, Mourinho ha più appeal di Spalletti”

Marolda sulla questione terzino sinistro

In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda, il quale ha criticato il mercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“C’era l’esigenza di contenere i costi, ma andava preso un terzino sinistro. Sono tre anni che c’è un buco in quella zona di campo, non ci si può sempre arrangiare, soprattutto nel calcio. Inoltre, a gennaio Koulibaly andrà in Coppa d’Africa, quindi, a mio parere, servirà un rinforzo pure nel pacchetto dei difensori centrali. Il rinnovo di Ghoulam, quando quest’ultimo era infortunato, è stata una follia Pochi spettatori per Napoli-Juve? Gli azzurri dovranno riconquistare un po’ alla volta i tifosi. La Roma, a differenza del Napoli, può contare sull’effetto Mourinho, il quale, evidentemente, ha più appeal di Spalletti.”

