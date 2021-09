Juventus, Kean: “A Napoli sono stato sfortunato, poi l’arbitro ha fischiato. Guardo avanti”

L’attaccante della Juventus Moise Kean nel corso della conferenza stampa della sua presentazione, è tornato sull’episodio che l’ha visto protagonista contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Ho sempre avuto la Juve nel cuore e appena ho avuto la possibilità di tornare non ho avuto esitazioni. Cosa posso dare a questa Juve? Quando indossi la maglia della Juve devi sempre uscire sudato dal campo e dare il 100% per il risultato. Dobbiamo puntare in alto. Cosa è successo sul secondo gol del Napoli? Sabato non sono stato fortunato a respingere la palla. L’arbitro ha fischiato e la partita è finita quindi andiamo avanti. Adesso la partita a Malmoe ci ha dato grande fiducia per proseguire.”

