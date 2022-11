Roma, Abraham potrebbe dire addio già a gennaio

Possibile addio di Abraham alla Roma

L’avvio di stagione di Tammy Abraham con la Roma non è stato dei migliori, andando in rete solo 4 volte. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, l’attaccante giallorosso potrebbe dire addirittura addio alla Roma a gennaio. Le sue prestazioni sono calate rispetto lo scorso anno, quando chiuse la stagione con un bottino di di 27 goal. L’esclusione dalla rosa per il Mondiale del ct Southgate ha aggiunto un’altra delusione alla sua stagione, che potrebbe anche far venir voglia all’attaccante di cambiare aria.

Immagine in evidenza: flikr.com

