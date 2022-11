Tuttosport – Clamoroso, Criscito può tornare al Genoa ad una condizione.

Il quotidiano, sull’edizione odierna, ha lanciato una bomba di mercato incredibile. A quanto pare, è nata la possibilità di rivedere Criscito al Genoa, con la voglia di riscattare la retrocessione, provando a riportare la squadra nella massima serie. Si sente ancora giocatore ed il legame con i rossoblu è fortissimo. Ad oggi la panchina del tedesco traballa e con Andreazzoli si potrebbe ripensare ad un inaspettato ritorno. Il feeling tra Criscito e Blessin nella scorsa stagione non è stato strepitoso e così in caso di esonero, con la sfida al Perugia che sarà decisiva, ecco che potrebbe arrivare il ritorno in rossoblu.

Fonte foto: Instagram @criscito.

